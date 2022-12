Σοκαριστική είδηση: Δολοφόνησαν 23χρονο ποδοσφαιριστή σε νυχτερικό club (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 23χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, Κόντι Φίσερ, ο οποίος μαχαιρώθηκε σε νυχτερινό club στην περιοχή του Μπέρμιγχαμ, τη νύχτα της 26ης Δεκεμβρίου.

Ο Φίσερ αγωνιζόταν στην Μπρόμσγκροουβ και εργαζόταν ως γυμναστής σε σχολείο, με την αστυνομία της περιοχής να ερευνά τις συνθήκες της δολοφονίας του, χωρίς ακόμα να έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη.

Police launched a murder investigation after Cody Fisher, 23, was stabbed to death on the dance floor of #Birmingham nightclub Crane.@WMPolice were called to the nightclub on Adderley Street in Digbeth just before 11.45pm yesterday.https://t.co/umcD4pSLki