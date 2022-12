Φουλ επίθεση ο Ολυμπιακός απέναντι στον Αστέρα - Αυτούς επέλεξε ο Μίτσελ (BINTEO)

Ολυμπιακός: Με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο στην βασική ενδεκάδα, αλλά και την τριάδα... φωτιά με Μπιέλ, Φορτούνη και Χάμες Ροντρίγκες πίσω από τον Ελ Αραμπί θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι στην αναμέτρηση του Καραϊσκάκης απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Πιο συγκεκριμένα στο τέρμα θα παραμείνει ο Πασχαλάκης, με τους Ανδρούστο, Ντόι, Παπασταθόπουλο και Ρέαμπτσιουκ μπροστά του στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Εμβιλά και Χουάνγκ, ενώ Χάμες Ροντρίγκες, Μπιέλ και Φορτούνης θα είναι πίσω από τον Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα που θα έχει ο Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Ανδρούτσος, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ, Εμβιλά, Φορτούνης, Μπιέλ, Χάμες και Ελ Αραμπί.



Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Tripolis is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAST #Stoiximan pic.twitter.com/NBO1zZgXhK