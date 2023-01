Είναι οριστικό: Τέλος ξένος παίκτης από τον Ολυμπιακό!

Ολυμπιακός: Τέλος οριστικά από τον Ολυμπιακό ο Τζος Μπόουλερ!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε την απόφαση να διακόψει τον δανεισμό του Άγγλου εξτρέμ στους πρωταθλητές Ελλάδας και να τον δανείσει εκ νέου στην πρώην ομάδα του, τη Μπλάκπουλ!

Josh Bowler makes a Blackpool return...



He can't face #NFFC on Saturday, but it is a move that will secure him regular football.https://t.co/FCAzv4F0lY