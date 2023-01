Έσκασε τώρα! Ανατροπή δεδομένων για παίκτη - στόχο του Ολυμπιακού - Έκανε πρόταση ομάδα

Σέλτικ: "Συναγερμός" στον Ολυμπιακό μιας και όπως έγινε γνωστό, από δημοσίευμα του Sky Sports, οι Κέλτες, όπως άλλωστε και η Μαίντζ, έχει κάνει πρόταση ώστε να αποκτήσει τον 24χρονο Κορεάτη επιθετικό Τσο Γκε-Σουνγκ, που είναι στο στόχο των Ερυθρόλευκων, ενώ και η Φερντσβάρος αναμένεται να κινηθεί για αυτόν.

Όπως αναφέρει το βρετανικό Μέσο η Σέλτικ έκανε πρόταση 3,5 εκατ. ευρώ και μάλιστα έχει το προβάδισμα να τον αποκτήσει, με την περίπτωσή του να έρχεται στην επιφάνεια, όταν οι Σκωτσέζοι έστειλαν σκάουτερ στις χώρες της Νότιας Κορέας, Ιράν και ΗΑΕ.

