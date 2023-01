Έγινε το "μπαμ" με Ζοάο Φέλιξ στην Premier League - Δανεικός με "ενοίκιο" 10 εκατ. ευρώ! (ΦΩΤΟ)

Η Τσέλσι απέκτησε τον Πορτογάλο διεθνή επιθετικό, Ζοάο Φέλιξ, από την Ατλέτικο Μαδρίτης ως δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως ανακοίνωσαν και οι δύο ομάδες σήμερα Τετάρτη (11/1).

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τσέλσι θα πληρώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Φέλιξ. Ο 23χρονος ξεκίνησε τα επτά από τα 16 παιχνίδια πρωταθλήματος της Ατλέτικο, ενώ έχει πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 20 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Φέλιξ σκόραρε μία φορά σε πέντε συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς η Πορτογαλία αποχώρησε από την προημιτελική φάση. Ξεκίνησε στην εντός έδρας ήττα της Ατλέτικο με 1-0 από την Μπαρτσελόνα της LaLiga την Κυριακή και αντικαταστάθηκε μετά από 73 λεπτά.

«Η Τσέλσι είναι μια από τις σπουδαίες ομάδες στον κόσμο και ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, οπότε είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω στο Στάμφορντ Μπριτζ», είπε ο Φέλιξ.

Ο Πορτογάλος έγινε ο τέταρτος πιο ακριβός παίκτης όλων των εποχών όταν πήγε στην Ατλέτικο έναντι 126 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπενφίκα το 2019 ως έφηβος.

Έχει σκοράρει 34 γκολ σε 131 εμφανίσεις με την Ατλέτικο και κατέκτησε το πρωτάθλημα 2020-21.

Η ομάδα του Γκράχαμ Πότερ έχει πετύχει μόνο 20 γκολ σε 17 αγώνες της Premier League μέχρι στιγμής και βρίσκεται στη 10η θέση, 10 βαθμούς από την πρώτη τετράδα

