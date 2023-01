Ενδεκάδα με rotation και επιστροφές από Μίτσελ - Τι αποφάσισε για τον Μαρσέλο

Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Το 4-1 του Ολυμπιακού από το πρώτο παιχνίδι δίνει την ευκαιρία στον Μίτσελ να κάνει rotation στον επαναληπτικό με αντίπαλο τον Ατρόμητο.

Ο Ισπανός τεχνικός επαναφέρει στην ενδεκάδα τους Μαρσέλο, Ρέτσο και δίνει επίσης φανέλα βασικού στους Τζολάκη, Ανδρούτσο Σαμασέκου, Σισέ, Μπουχαλάκη, Μασούρα, Κασάμι και Γκάρι Ροντρίγκες.

Συνοπτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ανδρούτσος, Ρέτσος, Σισέ, Μαρσέλο, Σαμασέκου, Μπουχαλάκης, Κασάμι, Ροντρίγκες, Μασούρας, Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #GreekCup #ATROLY #Stoiximan pic.twitter.com/gwJFPFUPjE