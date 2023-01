Δεν ξέρει τι να πει κανείς! Το απαράδεκτο σύνθημα Βραζιλιάνων για τον Πελέ και τον Μαραντόνα (ΒΙΝΤΕΟ)

Φλαμένγκο: Τον γύρω του διαδικτύου κάνει το εμετικό σύνθημα των οπαδών της Φλα, πριν τον εντός έδρας αγώνα με την 'Ονταξ, στο οποία κέρδισαν με 1-0, και έβριζαν τους δύο θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Πελέ και Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

«Ζίκο, Ζίκο, Ζίκο, ο Πελέ είναι τζαμπατζής και ο Μαραντόνα sniffer», φώναζαν οι οπαδοί της Φλαμένγκο, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν ούτε την ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Μαύρου Διαμαντιού καθώς άρχισαν να σφυρίζουν και επανέλαβαν το ίδιο σύνθημα.

???? VÍDEO POLÊMICO!? Um grupo de torcedores do flamengo cantam música chamando "Pelé de m4aconheiro e Maradona cheirador". pic.twitter.com/FdxMjNCjbS

Maracanã homenageia Pelé e Roberto Dinamite no minuto de silêncio antes de #Flamengo e Audax. Torcida rubro-negra aplaudiu os lances do maior ídolo do Vasco da Gama. pic.twitter.com/c0NOEFJ9di