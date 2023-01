Ασύλληπτη γκάφα από τον τερματοφύλακα της Μπεσίκτας στο πρώτο λεπτό! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε μια μυθική γκάφα υπέπεσε ο γκολκίπερ της Μπεσίκτας, Μερτ Γκιουνόφ, που πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση με την Κόνιασπορ, αφού σε γύρισμα συμπαίκτη του δεν έκανε κοντρόλ και είδε την μπαλα να καταλήγει στα δίχτυα του.

Για καλή τύχη του Τούρκου γκολκίπερ, η ομάδα του κατάφερε να πάρει τη νίκη με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 67' από τον Τσενκ Τοσούν και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Ζόζεφ ντε Σόουζα.

Δείτε την γκάφα του στο παρακάτω βίντεο:

BY FAR the worst blooper you’ll see this month.



This is Beşiktaş goalkeeper Mert Günok. His whiff had them trailing with less than a minute in. They would go on to win in the 95th minute.pic.twitter.com/iRZMoAIEXN