Kαλά πήγε αυτό! Παίκτης της Λίβερπουλ που κόστισε 60 εκατομμύρια φεύγει ελεύθερος (ΦΩΤΟ)

Ναμπί Κεϊτά: Σε αναζήτηση νέας ομάδας είναι ο Αφρικανός μέσος, μιας και η Λίβερπουλ δεν είναι διατεθειμένοι να ανανεώσουν το συμβόλαιό του, κάτι που αποκαλύπτει μέσω ρεπορτάζ η αγγλική ιστοσελίδα Football Insider, με αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι.

Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι Κόκκινοι το καλοκαίρι του 2018 είχαν ξοδέψει 60 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Λειψία, ενώ την φετινή σεζόν όγω και των προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετώπισε έχει αγωνιστεί σε μία επτά παιχνίδια της Λίβερπουλ σε όλες τις διοργανώσεις.



