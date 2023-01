Έπαθε... Μανωλά παίκτης της Άρσεναλ - Άρχισε ναφωνάζει για να σταματήσει επιθετικό της Τότεναμ (Vid)

Άρσεναλ: Απίθανη στιγμή στο ντέρμπι της Premier League μεταξύ των Κανονιέρηδων με την Τότεναμ, όταν στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπεν Γουάιτ, θέλοντας να αποσυντονίσει τον Σεσενιόν που είχε βγει τετ α τετ απέναντι από τον Ράμστντεϊλ άρχισε να του... φωνάζει.

​

Η κίνηση του αμυντικού της Άρσεναλ θύμισε έντονα αυτό που είχε κάνει ο Κώστας Μανωλάς, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με το Λιχτενστάιν για τα προκριματικά του Euro 2020, όταν φώναξε στον Σαλάνοβιτς, που όμως κράτησε την ψυχραιμία του και έκανε το 1-1.



Ben white screaming at Ryan Sessegnon whilst he’s about to shoot????



???????????? pic.twitter.com/T4kQXng5eA