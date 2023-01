Επιστρέφει στην Ισπανία σε άμεσο ανταγωνιστή της Μπαρτσελόνα ο Ντεπάι!

Μέμφις Ντεπάι - Ατλέτικο Μαδρίτης: Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 28χρονος Ολλανδός επιθετικός βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην Ατλέτικο Μαδρίτης!

Ο Ρομάνο αναφέρει πως ο ποδοσφαιριστής τα έχει βρει σε όλα με τους Ροχιμπλάνκος, που θα αγοράσουν τον πρώην παίκτη της Λυών και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 3 εκατ. ευρώ από την Μπαρτσελόνα, στην οποία και τυπικά ακόμα ανήκει.

Ο Ντεπάι μέτρησε 14 γκολ και 2 ασίστ σε 42 συμμετοχές με τους Καταλανούς, στους οποίους πήγε με μεταγραφή προ ενάμιση χρόνου ως ελεύθερος.

Atlético Madrid are close to complete the signing of Memphis Depay! Deal at final stages with Barcelona, permanent move for fee close to €3m ????????⚪️ #FCB #Atléti



Full agreement on personal terms as Memphis only wanted Atlético as new club. Here we go expected soon. pic.twitter.com/2SWRdHD2xn