Ακόμα ένα... μπαμ Μαρινάκη στην Νότιγχαμ - Ανακοινώθηκε πολύ γνωστός επιθετικός (ΦΩΤΟ)

Κρις Γουντ: Ακόμα ένα μεταγραφικό... μπαμ από τη Φόρεστ που το απόγευμα της Παρασκευής (20/1) ανακοίνωσε την απόκτηση του Νεοζηλανδού επιθετικού, με τη μορφή δανεισμού από τη Νιούκαστλ, με την Νότιγχαμ το επόμενο καλοκαίρι αν εκπληρωθούν συγκεκριμένοι όροι να πρέπει να τον αγοράσει και να του δώσει συμβόλαιο μέχρι το 2024.

Όπως έγινε γνωστό ο Κρις Γουντ επέλεξε τον αριθμό 39 και πρόκειται να καλύψει το κενό του Ταϊβό Αβονίγι, ο οποίος τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό καιρό.

We are delighted to announce the signing of New Zealand international Chris Wood! ????#WoodForTheTrees???? | #NFFC