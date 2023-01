Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να... κλέψει κορυφαίο άσο του Ολυμπιακού

Φουντώνουν οι φήμες για το που θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μαρσέλο! Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό δημοσιεύματα τον στέλνουν στην Αλ Νασρ, μιας και έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Ρονάλντο!

Μάλιστα, η νέα ομάδα του Ρονάλντο θέλει να κάνει και άλλες κινήσεις και ο Μαρσέλο αποτελεί εισήγηση του Ρονάλντο. Σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μαρσέλο το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με την ομάδα του Πειραιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ιβηρική τονίζουν ότι ο Μαρσέλο ταλαιπωρείται από ένα μικροτραυματισμό και αυτές τις ημέρες απέχει από τις προπονήσεις του Ολυμπιακού με αποτέλεσμα να έχει ταξιδέψει στην Ισπανία για να βρεθεί στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε το δημοσίευμα για Μαρσέλο και Αλ Νασρ:

????????| Al-Nassr want to sign Marcelo and reunite Marcelo and Cristiano Ronaldo. @UOLEsporte #rmalive pic.twitter.com/7Kx3qamnA7