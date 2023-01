"Πάγωσαν" στον ΠΑΟΚ - "Ο Λάριν κλείνει στην... " (ΦΩΤΟ)

Βαγιαδολίδ: "Βόμβα" μεγατόνων μιας και μπορεί ο Κάιλ Λάριν να ήταν ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της ομάδας και να έγιναν προσπάθειες να τον αποκτήσει όμως τελικά φαίνεται ότι ο Καναδός επιθετικός αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία.

Όπως αποκάλυψε μέσω tweet ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Λάριν είναι μια... ανάσα από το να συνεχίσει την καριέρα του στην Βαγιαδολίδ, ενώ όπως αποκάλυψε ο έμπειρος ρεπόρτερ, ειδικός στις μεταγραφές, απέρριψε προτάσεις τόσο από τον Δικέφαλο του Βορρά, όσο και από την Κάντιθ.

Understand Cyle Larin has chosen to close in with Valladolid after Cadiz and PAOK made official bids — loan with a obligatory buy option should certain triggers be achieved. ???????????? #transfers



The player is traveling in the next hours in order to sign, pending his medical. pic.twitter.com/dnzYdy9oc4