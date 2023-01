Έφυγε από Ολυμπιακό και είναι... περιζήτητος ο Κορμπεράν - Ποια ομάδα της Premier τον θέλει!

Κάρλος Κορμπεράν: Μόλις 11 ματς στον πάγκο του Ολυμπιακού κάθισε ο Ισπανός προπονητής, προτού φύγει για την Αγγλία και την Τσάμπιονσιπ για λογαριασμό της Γουέστ Μπρόμιτς.

Στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ ο Κορμπεράν τα πηγαίνει εξαιρετικά, μετρώντας δέκα νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες σε 14 παιχνίδια, με την Μπρόμιτς να βρίσκεται στην 10η θέση με 41 βαθμούς, στο -3 από την τρίτη Γουότφορντ.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τους "Times" ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού βρίσκεται στη λίστα της Έβερτον, η οποία ψάχνει προπονητή μετά την αποχώρηση του Φρανκ Λάμπαρντ, έχοντας φάει ήδη ένα "άκυρο" από τον Μαρσέλο Μπιέλσα.

Εκτός από τον Κάρλος Κορμπεράν στις επιλογές των "εφολπιστών" βρίσκονται ο Σον Ντάις, ο οποίος ήταν μια δεκαετία στη Μπέρνλι και ο πρώην τεχνικός της Σαουθάμπτον, Ραλφ Χάσενχιουτλ.

Everton manager search latest from @_pauljoyce



- Marcelo Bielsa unsure on taking the job

- West Brom manager Carlos Corberán on shortlist

- Club reluctant to pick manager like Sean Dyche who would be seen as a firefighter https://t.co/GG2nE9OCcx