"Υπέγραψε ο Νέιπιερ - Επιστρέφει στην Ευρώπη και την Euroleague ως το τέλος της σεζόν!"

Σαμπάζ Νέιπιερ: Συγκεκριμένα η Αρμάνι Μιλάνο κινήθηκε δυναμικά για την απόκτησή του και σύμφωνα με την ιστοσελίδα Encestando, κατάφερε να φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον άλλοτε NBAer, ο οποίος φέρεται να υπέγραψε ήδη μάλιστα στην ομάδα του Έτορε Μεσίνα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Με την εξέλιξη αυτή, οι Ιταλοί βρήκαν στο πρόσωπο του Νέιπιερ τον παίκτη που θα καλύψει το κενό της απουσίας του Κέβιν Πάνγκος, ενισχύοντας σημαντικά έτσι την περιφέρειά τους.

Δείτε το tweet με την αποκάλυψη:

????????Shabazz Napier is very close to sign with Armani Milan, was learnt. American guard was also targeted by Panathinaikos.

Shabazz Napier va a fichar finalmente por el Armani Milan, según nuestras fuentes