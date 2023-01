Εκπλήξεις Μίτσελ στο "Βικελίδης" - Άφησε εκτός τον Χάμες - Αυτόν έβαλε για αντί-Ρέαμπτσιουκ (Vid)

Με βασικούς τους Βαλμπουενά, Σαμασέκου και Βρουσάι ξεκινάει ο Ολυμπιακός, στον επαναληπτικό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κοντρά στον Άρη, στην Θεσσαλονίκη (19:30).

Ο Μίτσελ επέλεξε για ένα ακόμα ματς κυπέλλου τον Τζολάκη στο τέρμα, τους Σωκράτη και Ντόη στα στόπερ, τον Ρόντινεϊ δεξιά και τον Βρουσάι αριστερά ως αντί-Ρέαμπτσιουκ.

Στα χαφ θα πάρουν θέση οι Εμβιλά και Σαμασέκου, με τον Χουάνγκ Ιν-Μπέομ να μένει εκτός, με τριάδα μπροστά, τους Μπιέλ, Βαλμπουενά και Μασούρα, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Μπακαμπού.

Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι ο Χάμες Ροντρίγκες έμεινε εκτός βασικού σχήματος, αν και υπήρχε η σκέψη εξ αρχής από τον Μίτσελ να του δώσει ανάσες εν όψει πρωταθλήματος.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #GreekCup #ARISOLY #Stoiximan pic.twitter.com/pdhSfFjEbH