Άρχισαν τα όργανα στην Αλ Νασρ: Άγριο "κράξιμο" σε Κριστιάνο Ρονάλντο από τον προπονητή (ΒΙΝΤΕΟ)

Κριστιάνο Ρονάλντο - Αλ Νασρ: Ο CR7 είχε μάλιστα μια τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει, λίγο πριν ο Χαμντάλα κάνει το 2-0 για την Αλ Ιτιχάντ.

Έτσι λοιπόν μετά τον αγώνα, ο προπονητής της Αλ Νασρ Ρούντι Γκαρσία, στάθηκε στην ευκαιρία του Πορτογάλου σούπερ σταρ, ρίχνοντας τα... καρφάκια του προς τη μεριά του: "Ένα από τα πράγματα που άλλαξαν την πορεία του αγώνα ήταν η χαμένη ευκαιρία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρώτο ημίχρονο.

Συγχαίρω την Αλ Ιτιχάντ. Παρουσίασαν ένα πολύ καλύτερο πρώτο ημίχρονο από εμάς και παίξαμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα".

Cristiano Ronaldo has been blamed for Al-Nassr's semi-final exit ????