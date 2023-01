Με βασικό Γκάρι Ροντρίγκες ο Ολυμπιακός - Αυτός στο πλάι του Σωκράτη - Η 11άδα με ΟΦΗ (ΒΙΝΤΕΟ)

Με βασικό τον Γκάρι Ροντρίγκες στα άκρα της επίθεσης, αλλά και τους Χάμες-Χουάνγκ Ιν-Μπέομ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι στο παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ στο Φάληρο.

Όσο για τον "παρτενέρ" του Σωκράτη Παπασταθόπουλου στο κέντρο της άμυνας, αυτός θα είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

