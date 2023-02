"Βόμβα" μεγατόνων: Τεράστιο deal 120 εκατ. για Έντσο Φερνάντες - Πάει στην Premier League!

Έντσο Φερνάντες: Την "βόμβα" της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου έριξε στο... 90' η Τσέλσι, αφού ήρθε σε συμφωνία με τον Αργεντινό παικταρά της Μπενφίκα!

Ο Έντσο Φερνάντες έβγαλε μάτια με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του Κατάρ, κατέκτησε τον τίτλο και εκτόξευσε την αξία του, με τους "μπλε" του Λονδίνου να κάνουν το "κόλπο γκρόσο" στο τέλος και να "κλείνουν" το deal στα 120 εκατομμύρια ευρώ!

Enzo Fernández is currently undergoing medical tests with Chelsea staff there while clubs and lawyers are making sure deal is signed ???????? #CFC



Enzo will fly to England with private flight in the next hours to be unveiled as Chelsea player. pic.twitter.com/0Ax6HA3imq