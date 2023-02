"Τρέλανε" κόσμο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού - Πέτυχε απίστευτη γκολάρα στο ντεμπούτο του (vid)

Ζιλ Ντίας: Τρέλανε τους πάντες στην Στουτγκάρδη ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, που στο δεύτερο μισό της σεζόν 2018-19 έπαιξε στον Ολυμπιακό, μιας και κάνοντας το ντεμπούτο του με την γερμανική ομάδα κόντρα στην Πάτερμπορν για το Κύπελλο, μιας και πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 82' και τέσσερα λεπτά μετά πέτυχε ένα φοβερό γκολ.

Δείτε το τέρμα που πέτυχε ο Ζιλ Ντίας

???????? Gil Dias - not a bad way to announce yourself to Stuttgart fans ???? pic.twitter.com/wUnsbfZEOo