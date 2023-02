Οι πρώτες δηλώσεις του Βατσλίκ μετά τη φυγή του από τον Ολυμπιακό (ΦΩΤΟ)

Για τη νέα περιπέτεια που ανοίγεται μπροστά του έγραψε στα social media ο Τόμας Βατσλίκ. Ο 33χρονος τερματοφύλακας χαρακτήρισε όνειρο που γίνεται πραγματικότητα την παρουσία του στα βρετανικά γήπεδα και αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει η Χάντερσφιλντ για την παραμονή της στην Championship.

«Στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου, έπαιξα σε ομάδες που μάχονταν για τον τίτλο. Τώρα, θα δοκιμάσω την πίεση στην άλλη άκρη της βαθμολογίας. Το βρετανικό ποδόσφαιρο ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», έγραψε αρχικά ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και πρόσθεσε:

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στους αγωνιστικούς χώρους μετά τον τραυματισμό μου και να αγωνιστώ σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά και με μεγάλη προβολή πρωταθλήματα στον κόσμο».

For most of my career, I've played for teams fighting for the title. Now, I'm going to try the pressure at the other end of the table. British football has been an unfilled dream of mine that has just come true. pic.twitter.com/VCKG745iEY