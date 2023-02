Ακόμα ένα... χτύπημα Μαρινάκη στη Νότιγχαμ - Παίρνει παίκτη από τα... χέρια ομάδας της PL (ΦΩΤΟ)

Αντρέ Αγιού: Ακόμα ένα δυνατό χτύπημα από τη Φόρεστ μιας και όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να αποκτήσει τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024 και αμοιβή ένα εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο.

Ο Αντρέ Αγιού, για τον οποίο ενδιαφερόταν και η Έβερτον, έμεινε ελεύθερος από την Αλ Σαντ του Κατάρ που είχε πραγματοποιήσει 10 συμμετοχές με απολογισμό τέσσερα γκολ, ενώ συμμετείχε στο Μουντιάλ 2022 με την εθνική ομάδα της χώρας του.

