Τη Γιουβέντους δεν της ξεγράφεις - "Ξέρανε" τη Λάτσιο και έφυγε για ημιτελικό (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Γιουβέντους συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Coppa Italia. Με τη νίκη της επί της Λάτσιο (1-0) στο «Αλιάνζ Στάντιουμ», η «βέκια σινιόρα» έγινε η τελευταία ομάδα που πήρε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς, όπου θα κληθεί ν΄ αντιμετωπίσει την Ίντερ σε μία επανάληψη του περυσινού τελικού της διοργάνωσης, που κρίθηκε στην παράταση υπέρ των «νερατζούρι».

Όπως συνέβη και στο πρωτάθλημα, στο ίδιο γήπεδο (3-0 στις 14/11), έτσι και σήμερα η «Γιούβε» έκανε το 2Χ2 απέναντι στους «Λατσιάλι», σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο γι΄ αυτήν μετά την αφαίρεση των 15 βαθμών που υπέστη στη Serie A κι έχοντας, πλέον, ως μοναδικό της στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Παρότι δεν είχε καθόλου καλή ψυχολογία η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, μετά το πρόσφατο εντός έδρας 0-2 από τη Μόντσα, κατάφερε με το γκολ του Μπρέμερ στο 44ο λεπτό να πάρει τη νίκη και το τελευταίο «εισιτήριο» για τους «4» του Κυπέλλου Ιταλίας.

