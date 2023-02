Πυρά κατά ΑΕΚ από τη γυναίκα του Κόλμαν μετά την αναβολή - Ατάκες και για Ολυμπιακό - "Είναι αστείο"

Σάρλοτ Κόλμαν: Το δικό της σχόλιο για την αναβολή της αναμέτρησης του Ατρομήτου με την ΑΕΚ έκανε και η σύζυγος του Κρις Κολμαν με αναρτήσεις που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter.

«Το ματς αναβλήθηκε επειδή το ένα τέρμα υποτίθεται πως ήταν ένα εκατοστό πιο μικρό. Ένας άνθρωπος της ΑΕΚ αποφάσισε να πάει με μεζούρα χωρίς λόγο στο λασπωμένο χορτάρι ένα κρύο βράδυ στο Περιστέρι. Η ΑΕΚ αρνήθηκε να παίξει και ίσως πάρει τους τρεις βαθμούς», ανέφερε αρχικά.

«Είναι αστείο πάντως, τους βολεύει. Θα πάρουν τρεις βαθμούς και θα ξεκουραστούν πριν τον μεσοβδόμαδο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό... Αρκετά βολικό. Ειδικά όταν ο Ατρόμητος προέρχεται από μία ήττα σε οκτώ αγώνες», ήταν το δεύτερο... χτύπημα της Σάρλοτ Κόλμαν.

