"Κραυγή" αγωνίας από τον Ντεμιρέλ για το σεισμό στην Τουρκία: "Σας παρακαλώ, βοήθεια!" (ΒΙΝΤΕΟ)

"Κραυγή" αγωνίας έβγαλε ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της εθνικής Τουρκίας και νυν τεχνικός της Χατάισπορ στην Αντιόχεια, Βολκάν Ντεμιρέλ, μετά τον σεισμό 7,8 ρίχτερ και την τραγωδία με τους εκατοντάδες (αν όχι χιλιάδες) νεκρούς.

Ο Ντεμιρέλ βρέθηκε κοντά στο επίκεντρο του σεισμού στο Γκαζιαντέπ και μέσω μηνύματος στα social media, έστειλε σπαρακτική έκκληση για βοήθεια:

"Βοήθεια. Θέλω να στείλετε όλα τα μέσα που έχετε. Στον σεισμολόγο που μίλησε, δεν είναι μόνο το Χατάι και η Αντιόχεια. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ… Σας ζητώ βοήθεια, για όνομα του Θεού, πεθαίνουν άνθρωποι εδώ πέρα".

Δείτε το βίντεο με το live που έκανε ο Τούρκος:

???????????? Ex-Fenerbahçe goalkeeper and current Hatayspor manager Volkan Demirel was in tears on Instagram live.



Türkiye has been hit with a very severe earthquake: 7.8 magnitude, with hundreds sadly confirmed dead. pic.twitter.com/Sr9QqyFI6v