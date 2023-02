Τραγωδία στην Τουρκία - Βρέθηκε νεκρός ποδοσφαιριστής στα συντρίμμια

Δυστυχώς, το θρίλερ με τον Εγιούπ Τουρκασλάν στην Τουρκία είχε τραγικό επίλογο.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας της Μαλάτιασπορ βρέθηκε τελικά νεκρός ανάμεσα στα συντρίμμια κτηρίου, με τον προπονητή του, Γιλμάζ Βουράλ, να το επιβεβαιώνει.



«Δυστυχώς, ο Αχμέτ μας πέθανε. Τώρα έβγαλαν το άψυχο σώμα του από τα συντρίμμια. Δυστυχώς δεν ζει», ανέφερε ο τεχνικός της Μαλάτια.

Yeni Malatyaspor goalkeeper Eyüp Ahmet Türkaslan lost his life in the earthquake. The building he was in collapsed with him inside ???? pic.twitter.com/eXSSmavqj2