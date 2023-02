Θρίλερ στην Τουρκία: Aγνοείται ακόμη ο Ατσού - Τελευταίες πληροφορίες

Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη κάτι με τον Κριστιάν Ατσού, ο οποίος εν τέλει δεν έχει ανασυρθεί ζωντανός από τα ερείπια του φονικού σεισμού στην Τουρκία! Κοινώς, παραμένει αγνοούμενος σύμφωνα με νέα ενημέρωση του γιατρού της Χατάισπορ.

Ο Γκουρμπεΐ Καχβετσί με δηλώσεις του στη «Hurriyet» επανέφερε την ανησυχία για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό, δηλώνοντας ότι κλιμάκιο της ομάδας έψαξε το νοσοκομείο στο οποίο φερόταν να έχει διακομιστεί αλλά δεν τον βρήκαν, γεγονός που έκανε άπαντες να συμπεράνουν ότι το άτομο που βρέθηκε ζωντανό δεν ήταν ο 33χρονος παίκτης.

«Όταν ακούσαμε τα νέα πως τον πήγαν στο νοσοκομείο Dortyol, πήγαμε αμέσως να ελέγξουμε, αλλά δεν ήταν εκεί. Αυτή τη στιγμή, αποδεχόμαστε το ενδεχόμενο ότι τόσο ο τεχνικός μας διευθυντής, Σαβούτ Τανέρ όσο και ο Κριστιάν Ατσού δεν εντοπίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας, δυστυχώς».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ατζέντης του, ο Ατσού κατοικεί στον ένατο όροφο πολυκατοικίας που κατέρρευσε, έχοντας γυρίσει σπίτι του έπειτα από βραδιά πόκερ με ορισμένους συμπαίκτες του μόλις 20 λεπτά πριν χτυπήσει ο εγκέλαδος.

