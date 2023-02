Αδερφός Μέσι: "Ποτέ ξανά στην Μπαρτσελόνα - Αν γυρνούσαμε θα διώχναμε τον..."

Λιονέλ Μέσι - Μπαρτσελόνα: Ο αδερφός του Μέσι, Ματίας, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα εναντίον του προέδρου των Μπλαουγκράνα, Τζουάν Λαπόρτα, ακόμα και προς τους ίδιους τους οπαδούς της ομάδας, υποστηρίζοντας πως ο κόσμος δεν πήρε ποτέ το μέρους του Αργεντινού όταν έφυγε από την Μπάρτσα.

Αναλυτικά όσα είπε:

"Έχω ένα κλιπ της καταλανικής εφημερίδας SPORT που λέει ότι ο Μέσι θα πρέπει να γυρίσει στη Μπαρτσελόνα, γέλασα και είπα ότι δεν θα επιστρέψουμε στη Μπαρτσελόνα, αλλά ακόμα και να το κάνουμε θα πρέπει να γίνει ένας καθαρισμός. Μεταξύ άλλων θα ήταν να διώξουμε τον Λαπόρτα. Οι άνθρωποι στη Βαρκελώνη δεν τον υποστήριξαν.

Οι οπαδοί θα έπρεπε να κάνουν καμιά πορεία ή κάτι τέτοιο για να φύγει ο Λαπόρτα και να μείνει ο Μέσι, αλλά οι Ισπανοί είναι προδότες. Σας το λέω για να βγει από μέσα μου και να μην ακούμε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά η Μπαρτσελόνα έγινε γνωστή χάρη στον Μέσι. Κανείς δεν τους ήξερε πιο πριν".

