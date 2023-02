Είδηση σοκ: Βρέθηκε νεκρός πρώην παίκτης της Ξάνθης - Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι

Τραγικό θάνατο βρήκε στα 43 τoυ χρόνια ο άλλοτε παίκτης της Ξάνθης, Βολκάν Καχραμάν, ο οποίος δολοφονήθηκε σε προάστιο της Βιέννης το πρωί της Τετάρτης (8/2)1

Ο παλαίμαχος και τρεις φορές διεθνής Αυστριακός εξτρέμ φέρεται να πυροβολήθηκε στο κεφάλι από γνώριμό του πρόσωπο με το οποίο βρισκόταν προηγουμένως σε καφετέρια στην περιοχή Ζίμερινγκ. Ο 46χρονος δράστης, ονόματι Ορχάν και επιχειρηματίας στον χώρο του ποδοσφαίρου, αυτοκτόνησε αμέσως μετά τη δολοφονία.

Ο θάνατος και των δύο ανδρών ήταν ακαριαίος και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν με τις λίμνη αίματος και τις σορούς τους στο οδόστρωμα σόκαραν την αυστριακή κοινότητα.

Το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, αλλά δεδομένου του ότι οι δύο άνδρες γνωρίζονταν για χρόνια και είχαν φιλικές σχέσεις, οι αρχές θεωρούν πως στη βάση της υπάρχει η ζηλοφθονία.

Ο Καχραμάν ήρθε στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2004 για λογαριασμό των Θρακιωτών ως ελεύθερος από την Αούστρια Βιέννης κι αποχώρησε έναν χρόνο αργότερα επίσης ως ελεύθερος για τη Λίντσερ, καταγράφοντας συνολικά έξι συμμετοχές (πέντε στο ελληνικό πρωτάθλημα, μία στο Κύπελλο).

Στην καριέρα του έπαιξε μεταξύ άλλων σε Εξέλσιορ, Τράμπζονσπορ, ενώ πέρασε αρχικά από την Ακαδημία της Φέγενορντ, όντας ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αυστριακού ποδοσφαίρου στα μέσα των 90s.

Die richtigen Worte in so einer Situation gibt es nicht.



Als Verein bleibt uns nur, der Familie von Volkan Kahraman unser Beileid auszusprechen.

Wir sind in Gedanken und Gebeten bei euch.



Ruhe in Frieden.

Vater. Ehemann. Trainer. Obmann. Legende. Freund ! ???? pic.twitter.com/m2luCoAMJz