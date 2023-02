Με αλλαγές η ενδεκάδα Μίτσελ κόντρα στην ΑΕΚ - Μέσα ο Χουάνγκ, ποιος πήρε τη θέση του Χάμες

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ, με τον Μίτσελ να κατεβάζει την ομάδα του με 4-3-3.

Όπως είχε προαναγγείλει ο Ισπανός τεχνικός, στην εστία θα είναι ο Τζολάκης. Ο Βρουσάι δεξί μπακ (αντί του Ροντινέι) και οι Παπασταθόπουλος, Ντόη, Ρέαμπτσουκ στην τετράδα της άμυνας. Εμβιλά, Σαμασέκου, Χουάνγκ η τριπλέτα στον άξονα, με τον Γκάρι Ροντρίγκες στο ένα άκρο, τον Μπιέλ στο άλλο και τον Ελ Αραμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Ολυμπιακός (Μίτσελ): Τζολάκης, Βρουσάι, Παπασταθόπουλος, Ντόη, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Σαμασέκου, Χουάνγκ, Γκάρι Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί, Μπιέλ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against AEK is powered by Stoiximan!