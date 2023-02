Έξαλλοι στην Τσέλσι, φωνάζουν για "σφαγή" - Δεν γίνεται να μην της έδωσαν ΑΥΤΟ το πέναλτι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Premier League: Η Τσέλσι έμεινε στο 1-1 με τη Γουέστ Χαμ, έχει όμως κάθε λόγο να φωνάζει για τη διαιτησία, αφού δεν της έδωσε ένα πεντακάθαρο πέναλτι στο 89'!

Δείτε τη φάση:

Can't believe I woke up at 4 AM to watch a clear game-winning penalty not be given to Chelsea here???? We weren't perfect today, but how do you not even go to VAR for this??? Ridiculous. Clear hand ball in the box. West Ham laughing about it after. Embarrassing for the PL. https://t.co/fHyUOuvbFN