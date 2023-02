Η συγκινητική ιστορία του Όρμπαν: Απουσίασε από το ματς της Λειψίας για να γίνει δότης βλαστοκυττάρων

Έχουμε δει πολλές φορές ποδοσφαιριστές να απουσιάζουν από τα παιχνίδια των ομάδων τους επειδή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, η έστω εκτίουν κάποια ποινή.

Ωστόσο ο 30χρονος Ούγγρος ποδοσφαιριστής της Λειψίας, Βίλι Όρμπαν είπε να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Πιο συγκεκριμένα ο άσος των «Ταύρων» δεν αγωνίστηκε στην χθεσινή αναμέτρηση της Λειψίας με την Ουνιόν Βερολίνου, μιας και αποφάσισε να γίνει δότης βλαστοκυράρρων.

Από το Σάββατο (4/2) υποβάλλεται σε ενέσεις γι’ αυτό το λόγο, ενώ την Τετάρτη (8/2) υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

RB Leipzig defender Willi Orban is on the bench today after donating stem cells to a blood cancer patient ???? pic.twitter.com/98CDliq189