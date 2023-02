Απίστευτο σκηνικό με το VAR - Τα έκαναν... μαντάρα βάζοντας λάθος γραμμές και ζητάνε συγγνώμη (ΦΩΤΟ)

Premier League: Τρομερά πράγματα στο αγγλικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα το Σάββατο (11/2) όταν στον αγώνα της Άρσεναλ με την Μπρέντφοντ, αλλά και σε αυτόν της Κρίσταλ Πάλας με τη Μπράιτον, όπου έγιναν λάθη με το VAR με αποτέλεσμα η ένωση διαιτητών να βγάζει ανακοίνωση όπου παραδέχθηκε τα προβλήματα τονίζοντας ότι πρόκειται για ανθρώπινα λάθη.

Μάλιστα η Daily Mail για το παιχνίδι της Άρσεναλ με την Μπρέντφορντ αναφέρει πως ο VAR, Λι Μέισον, δεν παρατήρησε το ότι ο Νόργκαρντ, ο παίκτης που έδωσε την ασίστ για την ισοφάριση των φιλοξενούμενων, μπήκε στη φάση από θέση οφσάιντ, ενώ στο άλλο παιχνίδια της Premier League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον, οι Γλάροι άνοιξαν το σκορ στο πρώτο μέρος, αλλά το γκολ του Εστουπινιάν ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ μετά από έλεγχο του VAR, όμως διαπιστώθηκε πως οι γραμμές δεν τραβήχτηκαν με σημείο αναφοράς τον τελευταίο παίκτη αλλά τον αμυνόμενο που βρίσκεται λίγο μπροστά του.



