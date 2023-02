Με Ραμόν βασικό για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός - Δύο επιστροφές από Μίτσελ στην ενδεκάδα

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Φανέλα βασικού στους Φορτούνη, Ρέτσο και Ραμόν αποφάσισε να δώσει ο Μίτσελ για το ματς του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναιτωλικό.

Με σύστημα 4-2-3-1 παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Μίτσελ για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό. Ο Πασχαλάκης θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Σωκράτη, Ρέτσο και Ραμόν στην τετράδα της άμυνας. Στο κέντρο ξεκινάνε ο Χουάνγκ με τον Εμβιλά και οι Γκάρι Ροντρίγκες, Χάμες και Φορτούνης πίσω από τον Μπακαμπού.

Αναλυτικά η 11άδα: Πασχαλάκης, Παπασταθόπουλος, Ρέτσος, Ραμόν, Εμβιλά, Χουάνγκ, Γκάρι, Χάμες, Φορτούνης, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #slgr #OLYPAN #Stoiximan pic.twitter.com/Mz2suZY70f