Μήπως έγινε κάποιο λάθος στον ΠΑΟΚ με Άκπομ; - Ακόμα ένα βραβείο για τον Βρετανό φορ (ΦΩΤΟ)

Τσούμπα Άκπομ: Σε τρομερή κατάσταση είναι ο Βρετανός επιθετικός της Μίντλεσμπρο μιας και από το ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας σκοράρει 18 φορές σε 27 εμφανίσεις κάτι που τον έκανε να κατακτήσει το βραβείο του καλύτερου παίκτη της hampionship για τον μήνα Ιανουάριο.

Ο Τσούμπα Άκπομ, που με τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε σε 131 παιχνίδια όλων των διοργανώσεων, σκοράροντας 29 φορές, έχει γίνει κομβικός παίκτης για τη Μίντλεσμπρο που πλέον κυνηγάει την άνοδο στην Premier League μιας και είναι στην τρίτη θέση, 7 βαθμούς πίσω από τη δεύτερη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Nice collection, @cakpom ????????



For the second time this season, Chuba Akpom is your PFA @VertuMotors Championship Fans’ Player of the Month - this time for January. ???? #UTB pic.twitter.com/0Lby3sauRT