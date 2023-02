Ιστορική στιγμή! Για πρώτη φορά ενσωματώνονται κάμερες στους διαιτητές (ΒΙΝΤΕΟ)

Αγγλία: Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) ανακοίνωσε σήμερα (17/2) ότι θα δοκιμάσει κάμερες σώματος σε διαιτητές που «σφυρίζουν» σε πρωταθλήματα βάσης, σε μια προσπάθεια να εξακριβώσει εάν η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει «στο να βελτιωθεί η συμπεριφορά των συμμετεχόντων και ο σεβασμός προς τους διαιτητές».

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας διαιτητών της Αγγλίας, Πολ Φιλντ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η λεκτική και σωματική κακοποίηση των διαιτητών στα πρωταθλήματα βάσης στη χώρα γίνεται τόσο σοβαρή που κινδυνεύουν ζωές.

Ένα ερωτηματολόγιο του BBC, στο οποίο απάντησαν περισσότεροι από 900 διαιτητές, αποκάλυψε ανησυχητικά επίπεδα κακοποίησης και εκφοβισμού με πολλαπλές περιπτώσεις απειλών θανάτου.

Πέρυσι η FA τιμώρησε 380 παίκτες και προπονητές επειδή επιτέθηκαν ή απείλησαν διαιτητές και βοηθούς.

«Στόχος της δοκιμής είναι να διερευνηθεί εάν η χρήση καμερών σώματος βελτιώνει τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων και τον σεβασμό προς τους διαιτητές στα πρωταθλήματα βάσης» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η FA και συνεχίζει:

«Όλοι οι διαιτητές που θα συμμετέχουν θα λάβουν την υποστήριξη και την εκπαίδευση που απαιτείται για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις κάμερες σώματος σε εγκεκριμένα παιχνίδια. Τα πλάνα μπορούν επίσης να γίνουν δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία σε μια πειθαρχική έρευνα, εάν απαιτείται. Στο πλαίσιο της δοκιμής, θα παρακολουθούμε και θα αξιολογούμε τον αντίκτυπο των καμερών σώματος στη συμπεριφορά στα πρωταθλήματα που θα συμμετέχουν και, εάν στεφθεί με επιτυχία, μπορεί να προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε και σε άλλα πρωταθλήματα βάσης ενηλίκων στην Αγγλία κατά τη σεζόν 2023-24».

Η FA ανακοίνωσε ότι η δοκιμή θα αρχίσει αυτό το Σαββατοκύριακο με τέσσερα πρωταθλήματα βάσης ενηλίκων στο Μίντλεσμπρο, πριν προχωρήσουν σε τρία άλλα πρωταθλήματα, και πρόσθεσε πως περίπου 100 διαιτητές θα εφοδιαστούν με τον εξοπλισμό κάμερας σώματος.

«Οι διαιτητές είναι η ψυχή του παιχνιδιού μας και ευχαριστούμε το Συμβούλιο της FIFA για την υποστήριξή του που μας επέτρεψε να επιχειρήσουμε αυτή τη νέα δοκιμή σωματικής κάμερας σε πρωταθλήματα βάσης, που γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της FA, Μάρκ Μπάλινγκχαμ.

«Ακούσαμε την ανάδραση από την κοινότητα των διαιτητών και ελπίζουμε ότι αυτή η δοκιμή θα έχει θετικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά απέναντί τους, έτσι ώστε τελικά να μπορούν να απολαμβάνουν τη διαιτησία σε ένα ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον».

