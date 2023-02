"Χαμός" στην Ολλανδία - "Μάχη" με καρέκλες και πυροτεχνήματα από χούλιγκαν - Διακοπή στο ματς (Vid)

Ολλανδία: "Χάος" κατά τη διάρκεια του αγώνα της Γκο Αχέντ Ιγκλς με την Τβέντε όταν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν από νωρίς με σκορ 2-0 και οι οπαδοί τους έριξαν πυροτεχνήματα με κατεύθυνση προς την κερκίδα των φιλοξενούμενων, κάτι που δεν έμεινε αναπάντητο μιας και πέταξαν καθίσματα στον αγωνιστικό χώρο κοντά στον τερματοφύλακα, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί.

Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν για λίγη ώρα με τον αγώνα στην Ολλανδία πάντως να συνεχίζεται αφού οι οπαδοί των δύο ομάδων ηρέμησαν και ολοκληρώθηκε κανονικά.



19.02.2023???????? Twente fans away against Go Ahead Eagles https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/ANXcE1xLBV