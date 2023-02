Τρομερός Ντε Χέα! Έσπασε ιστορικό ρεκόρ του Σμάιχελ στη Γιουνάιτεντ (ΦΩΤΟ)

Νταβίντ Ντε Χεά: Σε απίστευτη κατάσταση είναι τον τελευταίο καιρό ο Ισπανός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον ίδιο μην δεχόμενος γκολ στον αγώνα κόντρα στην Λέστερ να φτάνει στα 180 παιχνίδια που έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε σαν αποτέλεσμα ο Νταβίντ Ντε Χεά να καταφέρει να προσπεράσει τον Πίτερ Σμάιχελ, που και αυτός είχε 180 αγώνες χωρίς να δεχθεί γκολ, όμως σε 521 συμμετοχές με τη Γιουνάιτεντ, ενώ ο Ισπανός έχει παίξει 386 αγώνες.

David De Gea has now kept 180 clean sheets for Manchester United. He has equalled Peter Schmeichel’s all time clean sheets record for Manchester United:



???? Peter Schmeichel & DAVID DE GEA - 180

???? Alex Stepney - 175

???? Gary Bailey - 161



Dave saves. ???? pic.twitter.com/AOGGjsG9sX