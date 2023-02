Έγινε... viral ο Κωνσταντέλιας - Φοβερή αποθέωση από τα social media στο εξωτερικό! (ΦΩΤΟ)

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Viral έγινε ο νεαρός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ για τα όσα έκανε, αλλά περισσότερο για την μαγική ασίστ που έδωσε, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ κάτι που τον έκανε πρώτο trend στο Twitter καθώς όλοι οι υγιείς ποδοσφαιρόφιλοι, κάθε απόχρωσης του... υποκλίνονται, ενώ λογαριασμοί από το εξωτερικό, που ασχολούνται με τα ανερχόμενα ταλέντα στην Ευρώπη, δείχνουν συνεχώς την ενέργειά του στο πρώτο γκολ των "ασπρόμαυρων".

Δείτε τι γράφεται με αφορμή τα όσα έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας:

19-year-old PAOK young star Giannis Konstantelias with an absolutely crazy assist!



Not sure if I have ever seen something like this. https://t.co/PpO5wra5VV