Ούτε ο Μέσι τέτοιο γκολ! Τέρμα... έπος με τακουνάκι λόμπα σε αγώνα χαμηλής κατηγορίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Πολ Μάλιν: Με το στόμα... ανοιχτό έμειναν όσοι βρέθηκαν στον τελευταίο αγώνα της Ρέξαμ για το πρωτάθλημα της National League, στην Αγγλία, μιας και ο Βρετανός ποδοσφαιριστής πέτυχε ένα γκολ που θα ζήλευε μέχρι και ο Λιονέλ Μέσι αφού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τακουνάκι - λόμπα!

Δείτε το γκολ που πέτυχε ο Πολ Μάλιν

Paul Mullin’s goal for Wrexham… How is that even possible ???????? pic.twitter.com/B73oaCGBEH

Wrexham’s Paul Mullin is SOME BALLER ????



If Messi did this it would clog up our Twitter feeds for a month#WxmAFC



pic.twitter.com/1mN8ow2uwx