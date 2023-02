Απίστευτη εξέλιξη! Φαβορί να αναλάβει τη Λιντς τεχνικός που έχει περάσει από τη SL - Δεν είναι ο Μαρτίνς

Χάβι Γκράθια: Πολλά είναι τα ονόματα προπονητών που έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό για να αναλάβουν τον πάγκο της Λιντς, μετά την αποχώρηση του Μαρς, με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο Ισπανός πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού Βόλου και της Κέρκυρας είναι ο βασικός υποψήφιος να αναλάβει.

Μάλιστα όπως τονίζει σε ανάρτησή του στο twitter οι άνθρωποι της Λιντς έχουν έρθει σε επαφή με τον Χάβι Γκράθια, με τον 52χρονο τεχνικό να μην παίζει... μόνος του και πλέον οι οριστικές αποφάσεις θα παρθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Leeds United are now in talks with Javi Gracia as potential new manager, he’s serious candidate for the job to replace Jesse Marsch ⚪️???????? #LUFC



Club will make internal decision soon on the manager situation — there are two names in the shortlist. pic.twitter.com/hVXLAnN1IR