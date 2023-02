Επική ανάρτηση για το γήπεδο του ΠΑΟΚ: "Είναι η Τούμπα ή η... Μόρντορ"! (ΒΙΝΤΕΟ)

Με τρομερό τρόπο σχολίασε η σελίδα "These Football Times" την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ανάβοντας άπειρα καπνογόνα.

«Δεν είμαστε σίγουροι αν είναι η Τούμπα ή η Μόρντορ» γράφει η δημοσίευση της σελίδας, με το γήπεδο του Δικέφαλου του Βορρά να συγκρίνεται με το σκοτεινό βασίλειο του Σάουρον στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών!

Δείτε την σχετική ανάρτηση που συνοδεύεται από βίντεο:

Not sure if that’s Stadio Toumbas or Mordor



