ALPHA: Happy Day - Ιλάειρα Ζήση & Μαυρίκιος Μαυρικίου: "Έχουμε σκοπό να κερδίσουμε το παιχνίδι!

22 views

Σήμερα η εκπομπή «Happy Day» και η Σταματίνα Τσιμτσιλή φιλοξένησε τους φιναλίστ του «Just the 2 of Us», Ιλάειρα Ζήση και Μαυρίκιο Μαυρικίου, ενόψει του μεγάλου τελικού του show την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Το ζευγάρι των φιναλίστ που πέρασε στον τελικό του J2US αποκάλυψε πώς νιώθει που βρίσκεται στον τελικό, πόσο δούλεψαν γι’ αυτό και ποιο ζευγάρι θα ήθελαν να νικήσει.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου συγκεκριμένα δήλωσε στη Σταματίνα πως: «Κάνω τον απολογισμό μου και σου λέω ότι στεναχωριέμαι γιατί την έχω κάνει μέχρι και να κλάψει σ’ αυτό το ταξίδι.»

«Ούτως ή άλλως είναι πιεστικό, μην το βλέπετε έτσι τόσο ρομαντικό και φαντασμαγορικό. Από τη φύση του είναι πιεστικό αυτό το πράγμα.»

Στη συνέχεια, όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή τους ρώτησε ποιον θα ήθελαν για νικητή, αν δεν είναι οι ίδιοι, ο Μαυρίκιος εξομολογήθηκε ότι: «Εμένα αυτό που θα ήθελα δεν συνάδει μ’ αυτό που πιστεύω ότι θα βγει. Η Ματίνα είναι φίλη μας και την αγαπάμε και μακάρι, θα χαρούμε να κερδίσει η Ματίνα! Πιστεύω ότι αν ο κόσμος αξιολογήσει ποιος έκανε τη μεγάλη πρόοδο και είπε διαφορετικά πράγματα δικαιούται να’ ναι το κορίτσι μου. Αν ο κόσμος σκεφτεί ποιος είναι ο πιο καλός τραγουδιστής του show, πιστεύω ότι είναι ο Λευτέρης ο πιο καλός τραγουδιστής. Θα σας το δώσω!»

Κλείνοντας, παραδέχτηκαν ότι όσοι έφτασαν στον τελικό του show αποδείχθηκαν νικητές και έδωσαν ραντεβού για τον μεγάλο τελικό την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Just the 2 of Us , Παραμονή Πρωτοχρονιάς για ένα μαγικό ρεβεγιόν στις 20.00 στον Alpha , αλλάζουμε ζωντανά χρονιά!

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Δείτε όλες τις αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο sportdog.gr







ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ