Super Κατερίνα - Πάνος Τριανταφύλλου & Φωτεινή Δάρρα: "Ο Πάνος είναι εν δυνάμει μελλοντικός μου συνεργάτης

Σήμερα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησαν οι φιναλίστ του «Just the 2 of Us» Πάνος Τριανταφύλλου και Φωτεινή Δάρρα κατά τη διάρκεια των προβών τους για το μεγάλο τελικό!

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου ρώτησε το ζευγάρι των φιναλίστ αν θέλουν να είναι οι νικητές του show ή αν φοβούνται κάποιο άλλο ζευγάρι η Φωτεινή Δάρρα απάντησε αφοπλιστικά ότι: «Εγώ θα μιλήσω για το ζευγάρι μου, ο φόβος δεν είναι κάτι που του ταιριάζει, καθόλου όμως, είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τίποτα, ένας άνθρωπος που σέβεται τα πάντα. Ναι, θέλω να το σηκώσει ο Πάνος!»

Στη συνέχεια μας αποκάλυψε ότι ο Πάνος είναι εν δυνάμει μελλοντικός της συνεργάτης και ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί σίγουρα! Για την ακρίβεια η Φωτεινή Δάρρα δήλωσε: «Τον παρακαλώ, έχω πέσει στα πόδια του! Ο Πάνος δεν χωράει αμφισβήτηση, θα μπορούσε να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.»

Κλείνοντας, και αυτό το ζευγάρι μας επιβεβαίωσε ότι όλοι οι φιναλίστ αξίζουν που βρίσκονται στον τελικό και η Κατερίνα Καινούργιου μας αποκάλυψε ότι ο Νίκος Κοκλώνης έχει ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις για το live της Παραμονής Πρωτοχρονιάς!

Just the 2 of Us , Παραμονή Πρωτοχρονιάς για ένα μαγικό ρεβεγιόν στις 20.00 στον Alpha , αλλάζουμε ζωντανά χρονιά!

