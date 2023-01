Χαμός στο Survivor - Άγριος... καυγάς για το "κέρατο" από την Καρολίνα - Ξέφυγε η κατάσταση (Vid)

12 views

Το ερωτικό τετ α τετ ανάμεσα στον Μάριο-Πρίαμο Ιωαννίδη και στην Καρολίνα-Ζακλίν Καλύβα προκάλεσε την αντίδραση της Ασημίνας Χατζηανδρέου στο «Survivor All Star».

Η αποκάλυψη του ερωτικού τετ α τετ ανάμεσα στην Καρολίνα-Ζακλίν Καλύβα και στον Μάριο-Πρίαμο Ιωαννίδη προκαλεί εντάσεις στο αποψινό (22/01) επεισόδιο του «Survivor All Star», το οποίο θα μεταδοθεί στις 21:00 από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Έτσι, ο Γιώργος Λιανός φέρνει προ των ευθυνών τους συγκεκριμένους παίκτες στο Συμβούλιο του Νησιού και, μάλιστα, ενώπιον των ομάδων τους. Η Ασημίνα Χατζηα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Γεια σου», κοντραρίστηκε με την Καρολίνα-Ζακλίν Καλύβα.

Μάλιστα, η Ασημίνα Χατζηανδρέου έχει σχέση με τον Χρήστο Δάντη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί ο Μπο που διατηρούσε – μέχρι και χθες όπως δήλωσε ο ίδιος – ερωτικό δεσμό με την Καρολίνα-Ζακλίν Καλύβα. Παρ' όλα αυτά, τα συγκεκριμένα πλάνα δεν θα προβληθούν.

Τι θα δούμε στο αποψινό (22/01) επεισόδιο «Φωτιές» ανάβουν στις παραλίες τόσο των «Διάσημων» όσο και των «Μαχητών» στο πρώτο επεισόδιο του «Survivor All Star» για την καινούργια εβδομάδα, καθώς έρχεται στο προσκήνιο το κρυφό τετ α τετ που είχαν ο Μάριος-Πρίαμος Ιωαννίδης και η Καρολίνα-Ζακλίν Καλύβα στη ζούγκλα κατά παράβαση των κανονισμών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το τρέιλερ του επόμενου επεισοδίου που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/01), ο Νίκος Μπάρτζης αφήνει αιχμές για τον Μάριο-Πρίαμο Ιωαννίδη και την Καρολίνα-Ζακλίν Καλύβα, διερωτώμενος: «Γιατί χάνονται συγκεκριμένη ώρα με το που πέφτει ο ήλιος;». Από την πλευρά του, ο Σπύρος Μαρτίκας αναφέρει: «Βλέπω δύο συγκεκριμένους παίκτες να κινούνται καθημερινά μέσα από τη ζούγκλα. Δεν πεινάμε τζάμπα εδώ, ούτε άλλη εκπομπή ερωτικού περιεχομένου παίζουμε». Κατόπιν, στο επόμενο πλάνο του τρέιλερ φαίνεται πως ο Μάριος-Πρίαμος Ιωαννίδης και η Καρολίνα-Ζακλίν Καλύβα έρχονται πολύ κοντά σε ένα πρόχειρο κατάλυμα μέσα στη ζούγκλα. Φυσικά, αυτή η πράξη του παίκτη των «Διασήμων» και της παίκτριας των «Μαχητών» δεν πέρασε απαρατήρητη από την παραγωγή. Έτσι, λοιπόν, ο Γιώργος Λιανός στο Συμβούλιο του Νησιού κάνει λόγο για παράβαση των κανονισμών του «Survivor All Star» και προειδοποίησε τους συγκεκριμένους παίκτες να μην επαναληφθεί η κρυφή συνάντησή τους. Ωστόσο, ο Μάριος-Πρίαμος Ιωαννίδης δηλώνει πως «δεν θεωρεί ότι παραβίασε τους κανονισμούς του παιχνιδιού», γιατί δεν πήγε σε κάποιο χωριό ή σε κάποια πόλη να πάρει φαγητό, ενώ η Καρολίνα-Ζακλίν Καλύβα σημείωσε με νόημα πως «υπάρχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια» ανάμεσά τους. Ακόμα, η τράπουλα στο «Survivor All Star» ανακατεύεται ακόμα περισσότερο αφού τρεις παίκτες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στις παραλίες των «Διάσημων» και των «Μαχητών», όπως φαίνεται στο τρέιλερ για το επεισόδιο της Κυριακής (22/01). Χαρακτηριστικά, η Ασημίνα Χατζηανδρέου λέει στο τρέιλερ: «Ήμασταν μαζεμένοι γύρω απ' τη φωτιά και βλέπουμε ξαφνικά να "σκάει" μια βάρκα». Πάντως, σύμφωνα με τα σπόιλερ, την είσοδό τους στο ριάλιτι επιβίωσης κάνουν ο Γιώργος Κόρομι που θα ενταχθεί στους «Διάσημους» και η Ρία Κολοβού με τον Κρις Σταμούλη, οι οποίοι θα ενισχύσουν τους «Μαχητές». Φυσικά, οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν σκληρά για την πρώτη ασυλία της εβδομάδας αλλά και ένα έπαθλο που – σύμφωνα με τα σπόιλερ – είναι το φυστικοβούτυρο. Ακόμα, στο Συμβούλιο του Νησιού που ακολουθεί, αναμένεται να αναδειχθεί το πρώτο άτομο προς αποχώρηση ύστερα από την ψηφοφορία των ηττημένων.

