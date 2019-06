Αυτή είναι η Ελληνίδα κολλητή της Kylie Jenner που δεν σταματάει να... προκαλεί (ΦΩΤΟ)

327 views 0 shares

Το όνομα της είναι Αναστασία Καρανικολάου, είναι 22 ετών, κατάγεται από την Θεσσαλονίκη και τα τελευταία οκτώ χρόνια… είναι η καλύτερη φίλη της Kylie Jenner! Η Anastasia Karanikolaou ή αλλιώς Stassie γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1997 στην California, από Έλληνες γονείς και ζει μόνιμα εκεί. Η 22χρονη Ελληνίδα καλλονή έχει συμμετάσχει σε αρκετά επεισόδια του reality «Keeping Up With The Kardashians» τα τελευταία χρόνια απολαμβάνει με την Kylie Jenner χλιδάτες διακοπές και ξέφρενη ζωή στα πιο glamorous μέρη!

Μάλιστα, την περασμένη Κυριακή, η διάσημη κολλητή της διοργάνωσε ένα fabulous pool party, με τις δύο σέξι γυναίκες να φορούν μικροσκοπικά ροζ μπικίνι και να απολαμβάνουν τις βουτιές τους στην πισίνα! Η Stassie εκτός από μοντέλο στο Los Angeles είναι και youtuber!





Πηγή: tlife.gr