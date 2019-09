Λατίνα με τα όλα της - Η "καυτή" Βραζιλιάνα που... τρέλανε τους πάντες στην εξέδρα (ΒΙΝΤΕΟ)

Μουντομπάσκετ 2019: Οι Βραζιλιάνοι ηττήθηκαν από τους Αμερικανούς και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση, ωστόσο σε αντίθεση με το παρκέ, έπαιξαν... μεγάλη μπάλα στην εξέδρα.

Τρανή απόδειξη η εκρηκτική Βραζιλιάνα που παρακολούθησε το παιχνίδι και μαγνήτισε τα βλέμματα των θεατών, αλλά και όσων παρακολουθούσαν το ματς από την τηλεόραση.

Δείτε το βίντεο:

Sweet Brazilian fan at the World Cup (via @DaRonz82) pic.twitter.com/VhW7eQlhv3