H ΕΥΔΑΠ σας ταξιδεύει στο χωροχρόνο με το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια

H ΕΥΔΑΠ στηρίζει και φιλοξενεί σήμερα Τρίτη 18/6/2019 και ώρα 21:30 – 23:00 στην Πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι, τη δράση του εργαστήριου Apomechanes του School of Design του University of Pennsylvania, με θέμα “Illuminate the Hadrian Aqueduct” , αφιερωμένη στην Αδριάνειο Δεξαμενή.