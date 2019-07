Απίστευτο τρολάρισμα στο Twitter για τον σεισμό – Το γήπεδο της ΑΕΚ, το ΚΚΕ και το ρήγμα ΣΥΡΙΖΑ

Το twitter τρολάρει τον σεισμό

Αναστάτωση προκάλεσε ο σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Οι περισσότεροι κάτοικοι της Αττικής αναστατώθηκαν από τα 5,3 ρίχτερ, άλλοι ομως το έριξαν στο χιούμορ μέσω twitter. Δείτε μερικά από τα tweets που τρόλαραν τον πανικό που δημιουργήθηκε από τον Εγκέλαδο.

On the left, Athens according to Greek TV. On the right Athens in reality. #Greece #seismos pic.twitter.com/aIiizHEITW